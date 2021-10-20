Husumetlisini pompalı tüfekle ayağından vuran şüpheli tutuklandı



Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta para meselesi yüzünden husumetli olduğu İ.B.'yi (46) pompalı tüfekle ayağından vuran T.K. (24), tutuklandı.

Olay, 18 Ekim günü öğle saatlerinde Küçük Kazımbey Caddesi'nde meydana geldi. Para meselesi yüzünden husumetli olan T.K. ile İ.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., pompalı tüfekle İ.B.´ye tek el ateş ederek ayağından vurdu. Yaralanan İ.B., bir iş yerine girerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.B. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan T.K., tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-10-20 12:08:22



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