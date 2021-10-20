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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Kars İl Başkanlığı’ndan ilçelere ziyaret

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Taner Gökçek ile birlikte ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Kars İl Başkanlığı’ndan ilçelere ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Üyesi Taner Gökçek ile birlikte ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi.
MHP heyeti Sarıkamış, Arpaçay, Susuz, Selim, Kağızman, Digor ve Akyaka olmak üzere ilçelerde önce ilçe teşkilatları, kaymakamlık, belediye ve esnaflarla bir araya gelerek bir süre sohbet betti.
Yapılan ziyaretlerde vatandaşların sıkıntıları dinlenip çözüm yolları için istişareler yapıldı.
MHP MDK Üyesi Taner Gökçek, Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, İl Genel Meclis üyesi Turgay Uluhan ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçelerde bir takım ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Tolga Adıgüzel, “Bütün ilçelerimizde MHP’ye olan teveccüh görülmeye değerdi. Gittiğimiz her yerde bölücülerle birlikte hareket eden zillet ittifakına karşı tepkiler oldukça fazlaydı. Vatandaşlarımız 2023’de Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da MHP’yi ve Cumhur İttifakını Allah’ın izniyle zafere taşıyacaktır” dedi.
Adıgüzel, “Devlet Bahçeli ve MHP’nin duruşunun takdire şayan olduğunu beyan eden vatandaşlarımız; biz hep sizinleyiz, yanınızdayız yeter ki, PKK ve FETÖ’ye geçit vermeyin. Vatanımız iç ve dış bölücü mihraklara kurban edilmesin” diye konuştu.
Öte yandan MHP MDK üyesi Taner Gökçek’in önümüzdeki haftalarda Genel Merkez’de görevli kalabalık bir heyetle Kars’a geleceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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