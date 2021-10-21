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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç basınla buluştu

İHA

Kars Emniyet Müdürü Sağdıç basınla buluştu

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nün de kentte görev yapan basın mensuplarını unutmadı.
Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, basın mensuplarıyla birlikte pasta kesti. Gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi. Sıcak bir ortamda geçen buluşmada İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Öztürk ve şube müdürleri de hazır bulundu.
Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıç, “Bu özel gün vesilesiyle, mesleğini onurla icra eden, gece gündüz demeden çalışan, tarafsız ve güvenilir haberciliği kendine ilke edinen, Kars’ta görev yapan basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlar, meslek yaşamlarında başarılar dilerim” dedi.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte pasta kesti. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Sağdıç, toplantı sonrasında basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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