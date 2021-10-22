Kars Türkiye’nin en huzurlu 20 ili arasında! İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Bu ilde kötüler barınamaz”

Kars Türkiye’de huzurlu iller arasında ilk 20’de yer aldı. Kars’ın ilk 20’de yer almasında kent polisin yaptığı ‘huzur’ ve ‘şok’ uygulamalarının etken olduğu ortaya çıktı.

Polis vatandaş işbirliğinin de kentteki huzur ortamının sağlanmasında etken olduğu kaydedildi.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, kentte görev yapan ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdür Yavuz Sağdıç, 2020 yılının ilk 9 aylık asayiş verilerini basınla paylaştı. Sağdıç, “Nüfus olarak olay sayılarına baktığımızda ilimizde asayiş, narkotik, trafik olaylarında Türkiye’deki en huzurlu iller arasında ilk 20’ye girdiğimizi biliyorum. Olay sayıları, istastiki veriler, aydınlatma olaylarındaki başarımız bunu gösteriyor. Tabi bu başarı ve huzur ortamı Valimizin koordinesinde, kurumlar arası işbirliği, personelimizin vatandaşlarla iyi diyalogta olmaları ön plandadır. Vatandaşlarımız polise güvendiği sürece olaylar düşecektir. Biz polisimizle, vatandaşlarımızla bir olursak eğer inanın bu ilde kötüler barınamaz. Kötü, suçlu insanlar yaşayamaz. Ya bu ili terk eder, ya da burada kurallara, kanunlara uymak zorunda kalırlar” dedi.

“Uygulamalarımız huzur ortamın sağlanmasında etken oldu”

Kars’ta huzur ortamın sağlanmasında uygulamalarının oluğunu ifade eden Sağdıç, “Şehrin çıkışgiriş noktalarında sabit uygulamalarımız var. Şok asayiş uygulamalarımız var. Farklı yerlerde farklı zamanlarda, bunun yanı sıra denetlemelerimiz var. Huzur uygulamalarız var. Burada bir takım olayları önleyici hizmetler yapıyoruz. Bu uygulamalarda neler yapmışız. 2020 yılında 24 tane tabanca olmak üzere toplam 74 tane ateşli silah, 2021 yılında 70 tane tabanca olmak üzere toplam 86 tane ateşli silah yani son 2 yılda 164 tane silah ele geçirmişiz. Bu ne demek, bu şu demek biz halkın yoğun olduğu yerlerde, çarşı merkezlerinde farklı yerlerde uygulamalar yapıyoruz. Rahat rahat buraya suç işlemek isteyen insanlar gelmesin, o silahı kullanmasın. Dolayısıyla olaylara batkımız zaman iş yerlerine karşı olan olaylar, işyerini kurşunlama, silahla yaralama olaylarında düşüşe geçtik. Ne kadar çok ‘şok’ uygulamalar yaparsak, bazı vatandaşlarımız rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. Ama vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu da bu uygulamalardan memnun olduklarını bizlere söylüyorlar. Buda olayların düşüşünü bize gösteriyor” diye konuştu.

“134 tefeciye hakim karşısına çıkardık”

Kars’ta tefecilere yönelik şafak operasyonlarını düzenlediklerine dikkat çeken Sağdıç, 134 kişi hakim karşısına çıkardıklarını söyledi.

Sağdıç, “Tefecilik konusunda son 2 yıl içerisinde 134 kişiyi işlem yaptık. Burada insanların kolay para kazanmasını, bunu meslek edinmesinin önünü kestik. Tefecilere yönelik planlı operasyonlarımızı yaptık. Ve 134 kişiye işlem yaparak hakim önüne çıkarttık. Bunların içerisinde tutuklananlarda oldu” şeklinde konuştu.

“Kars’ta uyuşturucu tacirlerinin beli kırıldı”

Kars’ta özellikle uyuşturucuyla mücadele de önemli yol kat ettiklerinin altını çizen İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, özetle şunları söyledi:

“Uyuşturucu konusu uyuşturucu konusunda da uyuşturucu ticareti yapanlar, uyuşturucu satanlar, ilimize gelerek uyuşturucu satmak isteyenlere yönelik 2020 yılında toplam 53 kişi, 2021 yılında 42 kişi olmak üzere 95 kişiye gözaltı işlemi uygulamışız. Bunlardan 46 kişi tutuklandı. Biz bu yapmış olduğumuz çalışmalarla ilimize uyuşturucu getirilmesine, uyuşturucu satılmasına fırsat vermiyoruz. Vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın destekleriyle hep beraber bu uyuşturucu illetinden kurtulacağız. Çok etkili operasyonlar yapıyoruz.

Uyuşturucu madde kullananlara yönelik gözaltına aldığımız kişilerle bir anket yapıyoruz. Burada şunu soruyoruz. ‘Kaç yıldır madde kullanıyorsun?’ sorusuna uyuşturucu madde kullananlar son 2 yıldır kullanıyorum. Kimse demedi, yani daha öncesinden kullanıyorlar. 35 yıl öncesinden kullananlar var. Son 2 yıldır uyuşturucu madde kullanan yok. Demek ki vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucudan korumuşuz. Bu çalışmalar şunu gösteriyor. Son 2 yıldır bu ilde uyuşturucu madde kullanılmıyorsa demek ki uyuşturucu madde çok rahatlıkla getirilemiyor. Bizimde uyuşturucu madde de başarılı olduğumuzu gösteriyor.”

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