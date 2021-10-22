Jandarma arama kurtarma ekiplerinden kış tatbikatı

Kars İl Jandarma Komutanlığı Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kış tatbikatı nefes kesti.
JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timleri tarafından 20212022 yılı kış sezonu öncesi görev alanına yönelik yaptığı hazırlıklar kapsamında Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde olası telesiyej arızalarına karşı mahsur kalabilecek vatandaşların kurtarılmasına yönelik eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.
Halatlar üzerinde akrobatik görüntüler oluşturan JAK ekiplerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.