Kars’ta müze onarıma alındı

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Kars’ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müze onarıma alındı.

Müze Müdürlüğü’nde başlatılan bakım, onarım, bahçe teşhir ve tanzim çalışmaları nedeniyle Kars Müzesi, 21.10.202101.11.2021 tarihleri arasında kapalı kalacak.

Kars’ta vatandaşlara daha güzel hizmet verilmesi adına Müze Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha sağlıklı ortamda hizmet verilecek.

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