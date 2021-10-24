Kars’ta kadınlar ‘imece’ usulü erişte kesiyor

Kars’ta kış sofralarının vazgeçilmez yemeklerinden olan ‘erişte’ kesilerek, iplerde yerini almaya başladı.

Havaların soğumasıyla birlikte Kars’ta kış hazırlıkları da başladı. Kış sofralarında yerini alan erişte imece usulü kesiliyor. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri ipe sererek kurutmaya çalışıyor. Yaklaşık 10 kadının yardımlaşmasıyla kesilen ve tellere asılan erişteler renkli görüntüler oluşturuyor. Sabah erken saatlerde başlayan erişte kesimi öğleden sonra bitiyor.

Erişteleri kuruduktan sonra kavurduklarını ifade eden Güler Kemer, “Erişte hamurunu suyla yoğuruyoruz. Akşamdan hazırlıyoruz. Künde yapıyoruz. Gece dinleniyor. Sabah da kesiyoruz. Bunlar şimdi grup, bugün bana kesiyoruz. Yarın bir başka arkadaşımıza bu şekilde elbirliği ile eriştelerimizi kesiyoruz. İmece usulü yapıyoruz” dedi.

Arpaçay Karakale köyünde bir evde toplanan kadınların birisi hamur açarken, birisi de erişteleri makinede kesiyor. Bir kadın ise kesilen erişteleri tele asarak kurutuyor. Ortaklaşa kesilen erişteler daha sonra komşular arasında bölünüyor.

Kars’ta kar yağdıktan sonra sofralarda yerini alan eriştenin özellikle pilavı ve çorbası yapılıyor. Bazı vatandaşlar ise kestikleri eriştelerden kent dışında yaşayan akrabalarını gönderiyor.



“Erişte pilavı”

Kars yöresinde genellikle beyaz pirinç kullanılmıyor. Pilavlarda bulgur ya da erişte tercih ediliyor. Erişte pilavı da erişte ve mercimek katılarak yapılıyor. Önce mercimekler haşlanıyor, acı suyu dökülen mercimeklerin içine erişte katılıyor. Kaynatılarak süzülürken tereyağında halka halka doğranan patatesler kızartılıyor ve erişte mercimek karışımının üzerine dökülüyor. Sonra bu karışım kısık ateşte bir kere daha pişiriliyor.

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