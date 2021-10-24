Kars’lı atletler madalyaları topladı

Adana’da yapılan Türkiye Kros Şampiyonası’na katılan Karslı atletler, madalyaları topladı.

Türkiye Kros Şampiyonası’nda U16 Bayrak Takımında Fatma Altun, Berfin Gümüş, Umut Göler ve Semih Öztürk takım olarak Türkiye 2’incisi oldu. U18 Erkeklerde Utku GölerTürkiye Şampiyonu, U20 Erkeklerde Hakan Buğanli Türkiye 4., Büyük Bayanlarda 1500 metre Bayrak yarışında Tuğba Toptaş Türkiye 2., Büyük Bayanlarda Bahar Atalayın Türkiye 4. olarak Kars’a madalya ile döndüler.

Öte yandan alınan başarılı sonuçların ardından İrlanda da yapılacak olan Avrupa Kros Şampiyonası’nda Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli katılarak Türkiye’yi temsil edecek.

Antrenörler Mahir Emir, Bülent Orhangazi, Kemal Yıldırım, İsmail Bağ ve Bahattin İnce nezaretinde katıldıkları yarışmalarda derece giren atletler, İrlanda’dan da madalya ile dönecekleri sözünü verdiler.

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