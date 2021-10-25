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Kars Vadisi kent turizmine değer kattı Yüzlerce yerli ve yabancı turist vadiye akın etti Yerel sanatçılar turistleri Kafkas oyunuyla karşıladı

İHA

Kars Vadisi kent turizmine değer kattı Yüzlerce yerli ve yabancı turist vadiye akın etti Yerel sanatçılar turistleri Kafkas oyunuyla karşıladı

Kars, son günlerde gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleri aracılığıyla kente gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Kente gelen turistler ise soluğu Kars Vadisi’nde alıyor.
Kars Valisi Türker Öksüz’ün projesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve il milletvekillerinin destekleriyle hayata geçirilen 'Kars Vadisi Projesi' kentte yeni bir ivme kazandırdı.
Kars Kalesi’nin altında bulunan ve etrafından tarihi mekanların olduğu vadi, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgili görüyor. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle kente gelen turistleri vadide yerel sanatçılar Sedat Üçüncü ve Erol Arslanhatun karşılıyor. Kafkas müziği eşliğinde karşılanan turistler, hem yerel sanatçılara eşlik ediyor, hem de açık havada tarihi mekanların arasında eğlenme fırsatı buluyor.

Kafkas dansı yapıyorlar
Yerel sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik eden turistler, Kafkas dansı gösterisiyle adeta kendilerinden geçiyorlar. Kafkas dansına eşlik eden turistler ise renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

“Onlar bizim başımızın tacıdır”
Kars’a gelen turistleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden yerel sanatçı Sedat Üçüncü, “Biz de Kars’ın yöresel sanatçıları olarak Doğu Ekspresi ile gelen değerli hemşehrilerimizi, değerli turistlerimizi yöresel müzikle ağırlıyoruz. Hoş gelişlerle karşılıyoruz. Onları çok mutlu bir şekilde buradan uğurluyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır” dedi.
Kars Vadisi kısa sürede kentin en popüler yerlerinden birisi oldu. Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü, Sarıkamış’ı gezen turistler son olarak Kars Vadisi’ne geliyor. Burada yöresel müzik dinliyor, hem Kafkas dansı yapıyor, hem de bütün tarihi mekanları aynı anda görme imkanı buluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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