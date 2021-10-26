Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

Kars Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısı sonrası Kars Çamçavuş köyüne yüksek miktarda arsenik içeren suyun içme suyu olarak sunulduğunu, köydeki caminin kaçak olduğu ve hayvanların geçmesi için talep edilen köprü için devletin harekete geçmediği yönündeki iddialarını yalanladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kars Çamçavuş köyüne yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin Kars Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26.10.2021 tarihinde yapılan grup toplantısında ille ilgili dile getirilen hususlarla alakalı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.



“Çamçavuş köyü içme suyunda arsenik yok”

Kars Valiliği’nden Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yönelik yapılan açıklamada, “Susuz ilçesi Çamçavuş köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır. 16.02.2021 tarihinde Çamçavuş köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17.02.2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20.02.2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi’ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır. Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu doğrultuda; 2021 yılında köylerimizin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet proje hayata geçirilmiştir. Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır.”

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