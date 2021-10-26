Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

İHA

Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı

Kars Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısı sonrası Kars Çamçavuş köyüne yüksek miktarda arsenik içeren suyun içme suyu olarak sunulduğunu, köydeki caminin kaçak olduğu ve hayvanların geçmesi için talep edilen köprü için devletin harekete geçmediği yönündeki iddialarını yalanladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kars Çamçavuş köyüne yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamalara ilişkin Kars Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26.10.2021 tarihinde yapılan grup toplantısında ille ilgili dile getirilen hususlarla alakalı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

“Çamçavuş köyü içme suyunda arsenik yok”
Kars Valiliği’nden Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yönelik yapılan açıklamada, “Susuz ilçesi Çamçavuş köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır. 16.02.2021 tarihinde Çamçavuş köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17.02.2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20.02.2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olduğu tespit edilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan İmamevi ve Taziye Evi’ne yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir. Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5*5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır. Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Kars Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Valiliğimiz, tüm kurumlarımız ve İl Özel İdaremiz halkımızın hizmetinde ve köylerimizin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük bir gayretle çalışmaktadır. Bu doğrultuda; 2021 yılında köylerimizin içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet proje hayata geçirilmiştir. Valilik olarak idare ve kamu hizmeti anlayışımız, bir hizmet ihtiyacı ortaya çıktığında Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği gibi iki ay beklemeden aynı gün harekete geçilerek vatandaşımızın talebinin karşılanması esasına dayanmaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars Valiliği´nden Kılıçdaroğlu´nun açıklamalarına cevap
YEREL HABERLER Kars Valiliği´nden Kılıçdaroğlu´nun açıklamalarına ...
Kars’ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi
YEREL HABERLER Kars’ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi ...
Kars’ta BAL Ligi heyecanı
YEREL HABERLER Kars’ta BAL Ligi heyecanı
Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Kars şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
Metroloji günler önce uyarmıştı Kars’ta yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Metroloji günler önce uyarmıştı Kars’ta yoğun kar ...
Kars’ta uyuşturucuyu televizyona sakladı
YEREL HABERLER Kars’ta uyuşturucuyu televizyona sakladı
Kars’a dev yatırım Katherina'nın av köşkü turizm devinin oldu
YEREL HABERLER Kars’a dev yatırım Katherina'nın av köşkü turizm ...
Kars Vadisi kent turizmine değer kattı Yüzlerce yerli ve yabancı turist vadiye akın etti Yerel sanatçılar turistleri Kafkas oyunuyla karşıladı
YEREL HABERLER Kars Vadisi kent turizmine değer kattı Yüzlerce yerli ...
Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nde ilk kez Embriyo Transfer Kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nde ilk kez Embriyo ...
Kars’lı atletler madalyaları topladı
YEREL HABERLER Kars’lı atletler madalyaları topladı
Kars’ta kadınlar ‘imece’ usulü erişte kesiyor
YEREL HABERLER Kars’ta kadınlar ‘imece’ usulü erişte kesiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.