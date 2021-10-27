Yola çıkan köpek kazaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde Rıfat Alagöz´ün (39) yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada Rıfat Alagöz yaralandı, eşi Demet Alagöz (41) ise hayatını kaybetti.
Kaza, Selim ilçesi Benliahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Söğütlü köyünden Kars´a gitmek için yola çıkan 2 çocuk babası Rıfat Alagöz, aniden önüne çıkan köpeğe çarpamamak için yönetimindeki 36 SE 197 plakalı otomobilin direksiyonunu kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki şarampole yuvarlandı. Kazada Alagöz yaralanırken, yanındaki eşi Demet Alagöz ise hayatını kaybetti.
Rıfat Alagöz, çağırılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demet Alagöz'ün cansız bedeni ise morga kondu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-10-27 11:54:14
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