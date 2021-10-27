Kars’taki kazada yürek burkan görüntü Yaşlı gözlerle hayatını kaybeden akrabasına baktı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında bir vatandaşın, hayatını kaydeden yakınına yaşlı gözlerle yürek burkan bakışı kameralara yansıdı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü çıkışından meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, SelimKars çevre yolunda meydana geldi. Selim’den Kars istikametine seyir halindeki Rıfat Alagöz idaresindeki 36 SE 197 plakalı Renault Dacia marka otomobil Benliahmet köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü Rıfat Alagöz (39) yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Demet Alagöz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik ve jandarma ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri, yaralı sürücü Rıfat Alagöz’ü ambulansla hastaneye kaldırdı.



Yaşlı gözlerle seyretti

Kazayı duyan Rıfat Alagöz’ün yakınları olay yerine akın etti. Kazada Demet Alagöz’ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakını ise yaşlı gözlerle asfalta oturarak dakikalarca Alagöz’ün cansız bedenine baktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hayatını kaybeden kadın ambulansa taşınarak Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan geriye ise ayakkabılar ve etrafa savrulan malzemeler kaldı.

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