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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta yaya önceliği denetimi yapıldı

İHA

Kars’ta yaya önceliği denetimi yapıldı

Kars’ta ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ uygulaması yapıldı. Uygulamada öğrenciler, sürücülere yaya önceliğini anlattı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Ahmet Arslan Bulvarı Kafkas Üniversitesi yolunda yaya önceliği uygulaması yapıldı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay’ın katılım sağladığı uygulamada, protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yolun karşısına geçti. Sürücülere el broşürü dağıtarak yaya önceliği hakkında farkındalık oluşturuldu.
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Öğrencilerimizle birlikte ‘öncelik yayanın, öncelik hayatın’ uygulamasının hem tanıtımı yapalım, hem de bir farkındalık oluşturalım istedik. Biliyorsunuz trafik kazaları toplumumuzda bir çok can kaybına, maddi kayıplara yol açan çok önemli bir olay, bizde bu çerçevede trafik kazalarının azaltılması, can kayıplarının yüzde 50 azaltılması çerçevesinde hem trafik denetimlerine ağırlık veriyoruz. Hem de yeni uygulamalar yapıyoruz. Yeni uygulamalarımızdan birisi de öncelik yayanın, öncelik hayatın uygulaması bugün öğrencilerimizle bunun bir tatbikatını yaptık” dedi.
Öksüz, “inşallah bütün vatandaşlarımız sürücü olsun, yaya olsun bu kuralı uygularlar. Gerçekten trafik kurallarına uymamamız, can kayıplarının özellikle ortadan kaldırılması için çok büyük önem taşıyor. Toplumumuzda daha fazla bu konuda farkındalığa ihtiyacımız var. Herkes çevresindeki bu konularda bilgilendirmeli” diye konuştu.
Etkinliğe Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ve trafik ve jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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