Kars’a Sağlık Bakanlığı’nca 48 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı’nca Kars’a 48 doktor ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca atanan 18’inin uzman hekim, 30’u pratisyen hakim olmak üzere toplam 48 doktor, Kars ve İlçelerinde görev yapacak.

Kars’a atanan 48 doktorun kısa sürede kentte gelerek görevlerine başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nca ataması yapılan doktorların arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik Rekonstrüktif ile Estetik Cerrahi ve Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanları da bulunuyor.

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