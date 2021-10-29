Sarıkamış’ta etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta şehir merkezi beyaza büründü.

Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı. Kar üzerinde çobanlar tarafından otlatmaya çıkarılan hayvanlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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