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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıkamışlı kayakçılar sezonu erken açtı

İHA

Sarıkamışlı kayakçılar sezonu erken açtı

Sarıkamış’ta yağan kar kayakçıları heyecanlandırdı. Kayak malzemelerini giyen kayacılar ilk kar ile birlikte kaymanın keyfini yaşadı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar, bir anda etrafı beyaza bürürken, kayak severlerde Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne akın akın etti. Kar karlığının 25 santimi bulduğu Sarıkamış’ta, çam ağaçları arasında vatandaşlar gönüllerince kaydı.

“Kayak yapmaya başladılar”
Sarıkamış’ta bu yıl sezonu erken açtıklarını belirten bir otelin Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Sarıkamış beyaza büründü. Sezonu açmak için hazırlıklarımız tamam, kar yeterli seviyede, herkesi bu sezon Sarıkamış’a bekliyoruz. Kayak severler kayak yapmaya başladılar. Kayakçılar Bayraktepe’den aşağıya indiler. Kristal karın keyfini yaşadılar” dedi.

Sarıkamış’ta kayak yapmanın ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Bora Kanber, “Muhteşem bir kar yağışıyla girdik. Bu kar yağışı devam edecek ve Kasım ayı içerisinde de devam edecek. İnşallah bu sene pistler Aralık başında açılacak gibi duruyor. Kayak severleri Sarıkamış’ın bu doğal pistlerine, yüzde yüz doğal pistlerine, kristal karına bekliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte kayak merkezine gelen vatandaşlar, önce ayaklarındaki kayaklarla pistleri ezdi, ardından da kaymaya başladı. Sarıkamış2ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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