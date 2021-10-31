Kars’ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

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Kars'ta 30 Ekim Kars’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Kars Kalesi'nde ışık ve lazer gösterisi yapıldı.

Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı. Kars’ın kurtuluşuna ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi'ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtıldı.

Öte yandan vatandaşlar, Kars Kalesi'nde eteklerinde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisine vatandaşlardan yoğun ilgi gösterdi.

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