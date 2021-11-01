Kars’ta sis Tarihi Kars Kalesi siste kayboldu

Kars’ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, tarihi Kars Kalesi de sis içinde kayboldu.

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte kale ve kilise sisten dolayı adeta kaybolurken, vatandaşlar sisli havada tarihi bölgede geziye çıktı.

Kentte etkili olan sis, bazı yerlerde trafiği durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin düşmesi zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kent dışına çıkan sürücüler ise trafik ekiplerince dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.