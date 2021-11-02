Kars’ta taksiciler 12 kural hakkında bilgilendirildi

Kars Valiliği kararıyla taksilere getirilen kurallar çerçevesinde kentteki taksiciler denetlenerek bilgilendirildi.

Kars Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek adına taksiciler ile ilgili alınan yeni kararlar kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kentte taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, taksiciler ve yolcular yeni kurallar hakkında bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde aynı zamanda taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kuralı anlatan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Türkiye genelinde “Taksi Şoförlerinin Uyması Gereken 12 Kural”ın yazılı olduğu görseller Trafik birimlerince taksi duraklarına, taksi bekleme yerlerine ve yolcuların görebileceği yerlere asıldı.

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