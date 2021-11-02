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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

İHA

Kars’ta İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısı yapıldı

Kars İl Genel Meclisi 2021 Kasım ayı toplantısı yapıldı.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Başkanı Muzaffer Yağcı Başkanlığı’nda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem gereği yoklamanın ardından geçmiş toplantıya ait gündemin oylaması yapıldı.
Gündem maddesi olan Kars İl Özel İdaresinin 2022 mali yılı tahmini bütçesi görüşüldü. İl Özel İdaresi 2022 yılı bütçesi hakkında İl Genel Meclisine Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, açıklama yaptı. Genel Sekreter Doğu, “İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili teklif Ağustos ayı içerisinde birim ve kurumlardan yapılan bütçe çağrısına ilişkin alınan görüşlerle valimiz bilgisi doğrultusunda bir taslak haline getirdik. Hazırlamış olduğumuz tahmini bütçe taslağına göre 2022 yılı bütçemiz gelir ve gider denkleştirilerek 91.000.000.00 TL olarak tahmin edilmiştir” dedi.
Doğu, “Tahmin edilen bu taslak, Eylül ayının ilk haftasında il encümenimize intikal ettirildi. İl encümenimizin tetkik ve incelemesinden sonra Eylül ayının son haftasında İl Genel Meclisimizin takdirlerine sunulmak üzere havale edildi. Havale edilen, İl Özel İdaresinin 2022 yılı bütçe taslağı bu gün burada sizlere sunulmuştur. Bütçe taslağı ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak meclis üyelerinin gurup başkanlarına verilmiş olup, sizlerin tetkik ve incelemesinden sonra Kasım ayının sonuna doğru nihai bütçemizi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.
Kars İl Özel İdaresi’nin 2022 mali yılı tahmini bütçesinin meclis komisyonları tarafından incelemesinin yapılması ve meclis oylaması ile komisyona havalesi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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