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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arpaçay’da kurtuluş coşkusu

İHA

Arpaçay’da kurtuluş coşkusu

Kars'ın Arpaçay ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı.
Kars’ın Arpaçay ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenklerin konmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, kurtuluş mücadelesi veren kahramanları saygıyla andığını söyledi. Başkan Altay, “Asırlardan beri her dönemde harp sahası olan ve ecdadımızın Orta Asya’dan batıya göç eden Türk boylarının ve kahramanlarının kapısı, Anadolu’da kurulan Türk devletlerinin serhat bekçiliğini yapan Arpaçay’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101.yılını kutlu olsun” dedi.
Altay, “3 Kasım 1920 de serhat ilçemiz Arpaçay düşman işgalinden kurtularak Anavatana kavuşturulmuştur. Bu sevinçli günü, kurtuluş bayramımızı bizlere bahşeden Ulu Önder Atatürk’ü ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anarken, Kurtuluş Bayramımızın bütün Arpaçaylılara kutlu olsun” diye konuştu.
Kurtuluş töreni daha sonra folklor gösterisi, at yarışları, aşıkların gösteri ile mehteran takımın gösterisiyle son buldu. Kurtuluş törenine Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Belediye Başkanı Erçetin Altay, Cumhuriyet Savcısı Sezer Kart, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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