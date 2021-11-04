Susuz menderesi havadan görüntülendi Menderesin etrafı Kasım ayında yeşile büründü

Kars’ta bulunan menderesler dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Yılan gibi kıvrılarak akan Susuz menderesinin etrafı Kasım ayında yeşile büründü.

Bir hafta önce kar yağışıyla birlikte yüksek kesimleri beyaza bürünen Kars’ta dört mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ın Susuz ilçesinde Susuz çayının oluşturduğu menderes havadan görüntülendi. Susuz menderesinin etrafının yeşile bürünmesi ise görenleri şaşırttı.



“İklim değişikliği burada kendini gösteriyor”

Susuz menderesin de iklim değişikliğinin gözle görüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Susuz çayı, Susuz deresi diye adlandırılıyor. Geçen hafta yoğun kar yağışından dolayı beyazdı. Havaların açması ve güneşin çıkmasıyla beraber kar eridi her taraf yeşil oldu. İklimin değişikliği burada kendisini gösteriyor. Şuan da yeşil, bir hafta önce de beyazdı” dedi.

Kars’ın en güzel ilçelerinden birisi olan bünyesinde Aygır Gölü, Susuz Şelalesini de barından Susuz, menderesleriyle de fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı olmaya başladı.

Susuz ilçesinden geçerek Kars Çayı’na karışan Susuz menderesinin dağların arasından yılan gibi kıvrılarak akması havadan görüntülendi. Menderes güzelliğiyle kartpostal görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.