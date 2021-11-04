Kars'ta 3'üncü doz ilk aşıyı nöroloji uzmanı yaptırdı



Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA) KARS Harakani Devlet Hastanesi'nde 2 doz mRNA aşısı olanlarda 3'üncü doz aşı uygulaması başladı. Hastanede 3'üncü doz ilk aşıyı nöroloji uzmanı Erdi Şahin (32) yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bugünden itibaren 2 doz mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bugün Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde 2 doz mRNA aşısı olan 60 yaş üzeri ile 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlara hatırlatma dozu uygulaması başladı. Hastanede 3'üncü doz ilk aşıyı ise nöroloji uzmanı Erdi Şahin yaptırdı. Aşı hakkının kontrolünden sonra Şahin'e görevli hemşire tarafından 3'üncü doz aşısı uygulandı. Aralık ayında hastalığı geçirdiğini belirten Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. Sağlık çalışanları aşı olmaya başladığında ben olamamıştım. Daha sonra BioNTech aşısı geldiğinde nisan ayında ilk doz aşımı ve ardından da ikinci doz aşımı olmuştum. Üçüncü doz aşısı da açıldığından ilk fırsatta gelip aşımı oldum. Aşı, kesinlikle koruyuculuğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Sağlık problemi olmayan, aşı olmasına engel olmayacak herkesin aşı olması gerekiyor kesinlikle. Özellikle biz de sağlık çalışanı olarak hem kendimizi korumak hem de insanları bilinçlendirmek adına bunu yaptırmamız gerektiğini düşünüyorum, bu bizim görevimiz" diye konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Aytaç Erman Keskin ise, "Sayın Bakanımızın dün akşamki çağrısından sonra tüm sağlık personelimize ve 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hastanemizde hem randevulu hem de randevusuz başvurdukları anda aşılarını yapmaya başladık. Bu bağlamda kentte ilk aşısını olan sağlık personelimiz Nöroloji Uzmanı Erdi Şahin´e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Aşılarını yaptırmamış tüm vatandaşlarımız aşılarını yaptırmalarını, eksik olanlara tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Hastanelerimiz sizin için var" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-04 17:22:17



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