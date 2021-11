Karslı gençler adını Şükür koydukları tilkiyi elleriyle besliyor

Karslı gençler adını ‘Şükrü’ koydukları tilkiyi elleriyle besliyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ayılardan sonra tilkilerde yerleşim yerlerine kadar geldi. Her akşam yiyecek bulmak için ilçe merkezine gelen tilki, mahallenin gençleriyle dost oldu. Sürekli yiyecek vererek besledikleri ve adını Şükrü koydukları kızıl tilki, hem karnını doyuruyor, hem de gençlere yaklaşmadan etrafta dolaşıyor.

Tilkiyi elleriyle beslediklerini ifade eden Muhammed Can Kaya, “Soğuklarda doğa hayvanlarını beslemek bize düşüyor. Ormanda yiyecek bulamıyorlar. Dağa hayvanları yiyecek bulamayınca şehre iniyorlar. Biz de besliyoruz. Bize alıştılar” dedi.

Sarıkamışlı gençlerin ismini Şükrü koydukları kızıl tilki, her gün aynı saatte mahalleye geliyor. Gençlerin verdiği yiyecekle karnını doyuran Şükrü, bir süre gençlerle zaman geçirdikten sonra ormanın yolunu tutuyor.

Gençler ise her gece aynı saatte Şükrü’yü bekliyor. Şükrü ile gençlerin diyalogu kameralara yansıdı.

