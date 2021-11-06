Kars 36 Spor Ağrı Vefa Spor karşılaşmasını bekliyor

Kars 36 Spor Ağrı Vefa Spor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak maç saatine beklemeye başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2.Bölge (BAL) Ligi 2. Bölge, 3. Grupta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, Teknik Direktör Erol Batur, yönetimde hafta içi yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı. İlk karşılaşmasında Iğdır deplasmanında şansız bir şekilde kaybeden yeşil beyazlı ekip taraftarlarının karşısına da ilk kez çıkacak. Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Ağrı Vefa Spor’u ağırlayacak olan yeşil beyazlı ekip, Ağrı karşılamasını kazarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Kars 36 Spor Ağrı Vefa Spor karşılaşması 07.11. 2021 Pazar günü saat 13.00’de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı oynanacak. Karşılaşmayı Murat Demir Mevlana Karakaş ve Ahmet Tolga Tomar hakem üçlüsü yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Özden Yalçın. Öte yandan Kars 36 Spor Ağrı Vefa Spor karşılaşmasına tüm Karslılar davet edildi.

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