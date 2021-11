Kars’ta onlarca yavru köpek yola bırakıldı Anneleri toprağı kazarak yavru köpeklere yuva yaptı

Kars’ta onlarca yavru köpek, anneleriyle birlikte yola bırakıldı. Annelerinin toprağı kazarak yuva yaptığı yavru köpekler her an ezilme tehlikesi yaşarken, vatandaşlar köpeklerin bir hayvan barınağına götürülmesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi eski KarsGöle karayoluna sahipleri tarafından köylerden getirilerek bırakılan onlarca yavru köpek ve anneleri ilgi bekliyor. Kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanacak olan yavru köpekler, her an bir araç altında kalarak ezilme tehlikesi yaşıyor.



“Bir an evvel hayvan barınağına götürülmeleri gerekiyor”

Yavru köpekleri görünce şaşırdığını ifade eden Adem Alp, “Yol üzerinde yaklaşık 30’a yakın yavru köpek var. Soğuk havalar başladı. Tabii ki bu yavrular, yiyecek bulmakta zorlanacakları bir alandalar. Yetkililerin bir an önce hayvanları köpek barınağına götürmeleri ve barınakta bakmaları gerekiyor. Aksi takdirde birkaç gün sonra burada hiçbir şekilde bu yavru hayvanları göremeyeceğiz” dedi.



“Köylerden getirip bırakıyorlar”

Köpeklerin köylerden getirilerek şehir merkezine uzak yerlere bırakıldığına dikkat çeken Alp, “Üzücü bir durum, köylerden getirip dişi hayvanları atıyorlar. Kısırlaştırmamış hayvanları yavrularıyla birlikte bırakıyorlar. Hayvanlar da doğada bulabildikleriyle yaşamaya çalışıyorlar. Umarız bir an önce bunlar da barınağa götürülür ve bu hayvanlar da kurtarılmış olur” diye konuştu.

Vatandaşlar, piknik yapanların ve avcıların yoğunlukta kullandığı Dereiçi yolunda kaderlerine terk edilen yavru köpeklerin bir an evvel anneleriyle birlikte alınarak hayvan barınağına götürülmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.