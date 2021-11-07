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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’a ‘kayyum’ atandı, Karslılar hizmet gördü

İHA

Kars’a ‘kayyum’ atandı, Karslılar hizmet gördü

Kars’ta inşaat sezonuna bitmesine kısa süre kala, havaların da güneşli ve sıcak geçmesini fırsat bilen belediye yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye ekiplerince yapılan sıcak asfalt yollar pırıl pırıl olurken, vatandaşlar ise modern yollara kavuşmanın heyecanını yaşıyor.
Kentte özellikle ara cadde ve sokaklara yıllardan beri el vurulmaması belediye başkanlarının kabusu olurken, Kars Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte yıllarca el vurulmamış cadde ve sokaklara devletin eli değdi. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün kayyum olarak atanmasının ardından yapılan planlama ile cadde ve sokaklar tespit edilerek, öncelik sırasına göre yapılmaya başladı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün yakından takip ettiği çalışmalarla yollar birer birer yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı. Uzun yıllardan beri yol ve kaldırımlara hasret kalan vatandaşlar, evlerinin önüne kadar yapılan sıcak asfalt yollarla toz ve çamur deryasından kurtulmuş oldu.
“Belediye hizmetlerine hasret kalmıştık”
Kars’ta her belediye seçimi sonrasında hüsrana uğradıklarını ifade eden vatandaşlar, “Her seçim güvenerek seçtiğimiz belediye başkanı bizleri hüsrana uğrattı. Seçim süresince bizlere verilen vaatler seçim sonrası hep unutuldu. Belediye hizmetlerini alamaz olduk. Mahallelerimizden çöpler dahi alınmıyordu. Bizleri hiç kimse mahtap alarak sorunuz ne? Ne istiyorsunuz diye sormadı. Son 8 yıldır zaten belediyenin varlığıyla yokluğu belli değildi. Belediye kayyum atanmasıyla birlikte bizlerde hizmet görmeye başladık. Yollarımız yapıldı, çöplerimiz alındı. Sularımız aktı, park ve bahçelere kavuştuk. Belediye de bizleri dinleyen, bizlere yardımcı olan, bizlere yol gösteren yönetime kavuştuk. Sorunlarımızı rahatlıkla anlattık, sorunlarımıza kısa sürede çözüm bulundu. Demek ki istenilince her şey yapılıyormuş, Allah razı olsun, kayyum atandı dertlerimiz sona erdi. Hizmet gördük. Şehirde yaşadığımızı anladık, kısa sürede çok şey yapıldı. İnşallah daha güzel hizmetler alacağız. Allah devletimize zeval vermesin” diye duygularını dile getirdiler.
Kars Belediye Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla hem vatandaşlar belediyesine yeniden güvenmeye başladı, hem de devletin eli belediyeye değdiği için hizmet gördü.
Son 8 yılda belediye hizmetlerinden neredeyse hiç yararlanamayan Karslılar, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, kaldırım, kilit parke taş yol, sıcak asfalt yol, park ve bahçeler ile Millet Bahçelerinin yapılmasıyla yeniden belediye hizmetlerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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