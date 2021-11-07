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Kars´ta minibüs koyun sürüsüne daldı: 34 koyun öldü

DHA

Kars´ta minibüs koyun sürüsüne daldı: 34 koyun öldü


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS´ta minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasında daldı. 200 koyunun sürü sahipleri kazayı yara almadan atlatırken, 34 koyun telef oldu.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Arpaçay- Kars karayolundaki Yolboyu köyü yakınlarında meydana geldi. Abubekir Yerli yönetimindeki 19 BE 214 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Şayir ve Habip Balkay´a ait küçükbaş sürücünün arasına daldı. Şayir ile Balkay kazayı yara almadan atlatırken, 34 koyun öldü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alınırken, Karayolları 18´inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ise kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda temizlik çalışması yaptı.
Yolboyu Köyü sakinlerinden Erdinç Baran, bölgede bu yıl 5 ya da 6 kez benzer kaza meydana geldiğini belirterek karayollarına dilekçe vermelerine rağmen alt geçit yapılmadığını söyledi.
Sürü sahiplerinden Murat Şayir, hayvanlar için otlak bölgenin yolun karşısında bulunduğunu, bu nedenle sürekli olarark karayolunda tehlikeli yolculuk yaptıklarını belirterek, "Bu ilk kaza değil, bir sürü kaza oldu. Ölen ve yaralanan insanlar da oldu. Koyunları karşıya geçirirken bir araba süratli gelerek sürünün içine daldı. Kendimi zor kurtardım. Komşumuzla birlikte toplam 200 koyunumuz vardı. Yaralanan 3 koyunumuz oldu, 34 koyunumuz telef oldu. Karayollarından geçidin, alt geçidin veya hayvan geçidinin yapılmasını ve bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz. Buradan hayvan geçiyor, çoluk çocuğumuz geçiyor, traktörler geçiyor. Burası köy geçidi olduğu için her an her şey olabiliyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-07 22:13:46

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