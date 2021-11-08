Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu Yaralı sürücüyü araçtan polis çıkardı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobilde bulunan sürücüyü, sıkıştığı araçtan bir polis çıkardı.

Kaza, Faikbey Caddesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi kavşağında meydana gelendi. Faikbey Caddesi üzerinde seyir halindeki K.K. yönetimindeki 36 S 0045 Ford marka minibüs ile GAMP Caddesi üzerinde seyir halindeki N.D. yönetimindeki 34 ED 8835 plakalı Ford marka binek otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü N.D., Kars İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis tarafından otomobilden çıkarıldı.



Polis otomobilden çıkardı

Durum 112 sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralıyı sıkıştığı otomobilden çıkaran polis, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı N.D.’nin başından ayrılmadı. Polis, sürücüyü sürekli konuşturarak ayık kalmasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralıyı ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan N.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan minibüs, vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi. Takla atan otomobil ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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