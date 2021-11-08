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Gönüllüler, 3 ile ulaşımı sağlayan kavşaklarda çöp topladı

DHA

Gönüllüler, 3 ile ulaşımı sağlayan kavşaklarda çöp topladı


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) gönüllüleri, Ardahan-Kars-Erzurum kara yolundaki kavşaklarda temizlik yaptı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin de katıldığı çalışmada, yaklaşık 2 saatte poşetler çöple doldu. Maske, temizlik malzemeleri, plastik şişe ve atıkları toplayan gönüllüler, sürücüleri yola çöp atmamaları konusunda uyardı. KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, duyarlılık sağlanması adına şehrin girişlerindeki kirliliği temizlediklerini söyledi.
KARSDAK gönüllüleri, Ardahan-Kars-Erzurum'a ulaşımı sağlayan kavşaklara atılan çöpleri temizledi. Dernek üyeleri, ilk olarak Ardahan kara yolundaki kavşakta çalışma yaptı. Özellikle sürücülerin yol kenarlarına attığı çöpleri tek tek toplayan gönüllüler, Kars ve Erzurum kavşaklarını da temizledi. Gönüllüler, maske, temizlik malzemeleri, plastik şişeler ve daha birçok malzemeden oluşan çöpleri poşetlere doldurdu. KARSDAK gönüllüleri, kavşaklardan sonra da Ani Ören Yeri, Digor yolu ve Sanayi kavşağını da temizledi. 2 saatte poşetler dolusu çöp toplayan gönüllüler, halkı ve sürücüleri yol kenarlarını temiz tutmaları için uyardı.
ÇOCUKLAR DA KATILDI
Temizlik çalışmasına katılan en küçük gönüllü Ayşe Güneş (10), çöp ve artıkları toplamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Kullanılmış maske, yiyecek paketleri, cam, plastik şişeler ve sigara atıklarıyla karşılaştım. Sürücüler çöplerini yere atmasınlar, çöp kutuları var, çöplerini onlara atsınlar. Eğer çöp kutusu yoksa ellerinde tutarak çöp kutusu bulduklarında atabilirler, yere atmasınlar. Hayvanlar bu çöpleri yiyecek bir şey zannedip onları yiyebiliyor ve ölüm tehlikeleri olabiliyor. Çöpleri yerlere atmazlarsa mutlu olurum" dedi.
Gönüllülerden Zeynep Nur Güneş (12), çöpleri toplamaya geldiklerini belirterek, "Burada insanlar hayvanlara, doğaya özellikle de kendilerine çok büyük zarar veriyorlar. İnsanlar bu alanlara çok büyük çöpler atmış, 15 dakika içerisinde bu kadar çöp toplamamız çok zoruma gitti. Bu kadar çöp neden atıyorlar ki?" diye tepki gösterdi.
'TIBBİ ATIKLARI GÖRMEK ÇOK ÜZDÜ'
Kars'ı çok sevdiğini, temiz tutulması gerektiğini ve insanları bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu ifade eden gönüllülerden Prof. Dr. Sema Canbakan, "Biz örnek bir davranış sergileyelim ve bundan sonra hep birlikte Kars'ı temiz tutalım istedik. Bugün burada olduğum için mutluyum ama sürücülerimiz dikkatli olmalılar, ellerindekilerini atmamaları gerekiyor. Hatta topladığım çöpler içerisinde insülin enjektörleri, tıbbi maskeler var, yani bunlar tıbbi atık. Bunları görmek beni açıkçası çok üzdü" diye konuştu.
Şehrin girişindeki kirlilikten rahatsız oldukları için çalışmayı yaptıklarını anlatan KARSDAK Başkanı Özfer Koçak, şunları söyledi:
"Şehrin girişlerinin kirliliği bizi rahatsız ediyordu, biz de bir duyarlılık oluşması anlamında, yoldan geçenlerin çöpleri atmaması, temizlik görevlilerimize katkımız olması amacıyla kampanya başlattık. Bizim amacımız, temizliğinden ziyade buraların kirletilmemesi çok önemli. Bu bilincin yayılmasını istedik. Bu şehir bizim tabi ki, bize dedelerimizden miras kalmadı, burası bizim çocuklarımızın emaneti. Çocuklarımız da buraya geldi onlarla beraberiz ve onlara da temizlik bilincini aşılamak istedik. Vatandaşlarımızın bundan sonraki yolculuklarında, şehirdeki yürüyüşlerinde yere tükürmemeleri ve sigara izmariti atmamalarını istiyoruz. Seyir halindeyken camlarını açıp poşetlerini atabiliyorlar ama bunların sonucunda poşetlerce çöpler meydana geliyor."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-08 11:17:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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