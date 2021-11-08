Sarıkamış’ta ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı.

İnönü Mahallesindeki ormanlık alanda hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki Oktay Maçi, bir anda ayı saldırısına uğradı. Köpeğinin yardımıyla ayının saldırısından kurtulan Maçi, kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Maçi, ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Oktay Maçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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