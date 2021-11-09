Kars’ta yılkı atlarının köpekleri kovalaması kameraya yansıdı

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Kars’ta yılkı atları dağın yamacında iki köpeği dörtnala koşarak kovaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Kars’ta havaların iyice soğumasıyla birlikte gruplar halinde yerleşim yerlerinin yakınlarına inen yılkı atları, kendilerini rahatsız eden 2 köpeği kovaladı. Atların sayısının aniden çoğalması ise dikkat çekti. Köpekleri bir süre kovalayan atlar, köpeklerin bölgeden uzaklaşmasının ardından araziye dağılarak karınlarını doyurmaya başladı.

Yılkı atlarının köpekleri kovalaması, araziye dağılarak karınlarını doyurmaları anbean kameralara yansıdı.

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