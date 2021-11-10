Tekstil işçilerinden makineleri başında 10 Kasım anması



Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta tekstil işçileri, mesaileri sırasında saatler 09.05'i gösterdiğinde makinelerinin başında saygı duruşuna geçip, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kentte 200 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında, ölümünün 83'üncü yılında anıldı. Sabah mesaiye başlayan işçiler, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle makinelerinin başında saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, daha sonra mesailerine devam etti.

Atatürk'ü minnetle andıklarını dile getiren işçilerden Tümer Diğerler, "Şu an mesaideyiz ve çalışıyoruz. Dışarıda herhangi bir etkinliğe katılamadığımızdan dolayı Ata'mıza olan saygımızı kendi iş yerimizde gösterdik ve onu andık. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz" dedi.

'ATATÜRK'E OLAN SAYGININ YERİ YOKTUR'

Saatler 09.05'i gösterdiğinde Ata'ya saygı duruşunda bulunduklarını belirten Nazar Eğer, "Ata'mıza saygımızdan işimize 2 dakika ara verdik ardından İstiklal Marşı'mızı okuduk. Atatürk'e olan saygının yeri ve mekanı yoktur. Ona olan saygımızı işbaşında makinelerimizi durdurarak gösterdik" diye konuştu.

Yavuz Özgen ise iş arkadaşları ile beraber siren sesiyle hep birlikte saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ

2021-11-10 11:54:34



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