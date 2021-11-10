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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karslı atletler madalyaları topladı

İHA

Karslı atletler madalyaları topladı

Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Koşusu’na katılan Karslı atletler madalyaları topladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun (TAF) düzenlendiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu'nda 50 ilden 715 sporcu katıldığı yarışta, Rojin Taşçı ve Utku Göller Türkiye Şampiyonu oldu.
Ankara’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu’nda Minik Bayanlarda Rojin Taşcı Türkiye Şampiyonu, Genç Bayanlarda Fatma Altun Türkiye 2., takım olarak Fatma Altun, Berfin Gümüş, Yağmur Avuncli, Zennüre Güneş ve Berivan Topuz Türkiye 2. oldu. Ayrıca Genç Erkeklerde Utku Göler Türkiye Şampiyonu olarak 1’incilik kürsüsüne çıktı.
Karslı atletlerin başarısında Antrenörleri Bahattin İnce, Mahir Emir, Bülent Orhangazi, Kemal Yıldırım ve İsmail Bağ’ın büyük katkısı bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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