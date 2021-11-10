Kars'ta 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi bembeyaz

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Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ın Digor ilçesinde kar yağışı etkili olurken, 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi, bembeyaz oldu. KarsDigor yolundaki sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Digor'da öğleden sonra başlayan yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu. KarsDigor yolundaki Hanlar Geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü. Zemini karla kaplanan kara yolunda sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-11-10 17:47:04



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