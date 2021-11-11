Kars’ta 2300 rakımda eksi 10 derecede fidan dikimi

Kars’ta eksi 10 derece soğukta 2300 rakımda fidanlar toprakla buluştu.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde “Geleceğe Nefes Ol” programı kapsamında eksi 10 derecede fidan dikimi yapıldı. Fidan diktiğini belirten Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Varli, “Biz Dağpınar Anadolu Lisesi’nden buraya geldik. Ağaç dikmek için geldik. Hava çok soğuk, bu zor koşullarda bir ağacımızın olması için burada bulunmaktayız. 11 Kasım çok güzel bir gün, hepimizin güzel bir ağacı oldu” dedi.

Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, “Bugün Dağpıran’a yöneldik ve Dağpınar’da hem vatandaşlara 500 fidan dağıtıldı. Hem de bize ait olan mesire alanı içerisine 250 fidan diktik. İnşallah ülkemize bir katkıda bulunmuş oluruz” diye konuştu.

Kars Orman İşletme Müdürlüğü’nün organize ettiği programa Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler, Digor İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Taşkın Kılıç, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün, Sarıkamış Orman İşletme Müdür Yardımcısı Şener Arifoğulları, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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