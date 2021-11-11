Kars’ta fidanlar toprakla buluştu

Kars’ta 2021 yılında 301 bin adet fidan toprakla buluştu. Toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da 11 milyon fidan dikimi, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da birçok noktada fidan dikildi.

Yenişehir Mahallesi Buz Patenı Pisti Karşısında bulunan Yeni Park Alanı yapılan etkilikte konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Küresel ısınma iklim değişikliğini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla doğada ki eko sistemi dengede tutmak için, canlarımızı korumak için, geleceğimize nefes olmak için yeşil bir ülkeye sahip olmak için mutlaka ağaçlandırmaya önem vermemiz lazım. Küresel ısınmayı önlemenin en öenmli yollarından birisi de ağaçlandırmya önem vermek. Biz gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmak istiyoruz. Bu anlamda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2021 yılı içerisinde şehrimizde 301 bin adet fidan toprakla buluştu. Çok önemli bir rakam 285 bin olan hedefi de aşmış bulunmaktayız. Tabiî ki ülkemizde 252 milyon fidan dikme hedefi var. Bunu da bu kapmaya destek vererek başarabiliriz” dedi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Balıkesir’in Havran ilçesinde uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör anısına bir fidan dikti.

Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi. Dikilen fidanlara can suyu verildi. 2021 yılı içerisinde Kars’ta şu ana kadar toplam 301 bin adet fidan toprakla buluşmuş oldu.

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