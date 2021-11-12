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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ın soğuğu gölü dondurdu

İHA

Kars’ın soğuğu gölü dondurdu

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, gölü dondurdu. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü kentte Boğatepe Kuş Gölü tamamen dondu.
Kars’ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor, hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava, 2 bin 344 rakımlı Boğatepe’de bulunan ve her yıl yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan Boğatepe Kuş Gölü’nü dondurdu. Kuş seslerinin yankılandığı gölde sessizlik hakim oldu.
“Donan gölde gezdi”
KarsArdahanGöle karayolu Boğatepe Geçidi’nde bulunan Kuş Gölü’nün donduğunu gören vatandaşlar, buz tabakası üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Buz üzerinde gezinti yapan vatandaş, havanın çok soğuk olduğunu belirtti.
“Soğuk iliklerime kadar işledi”
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Serkan Erkoç, “Boğatepe’nin hemen yanında bulunan göldeyim. Şuanda eksi 10 derece soğuk var. Soğuk iliklerime kadar işledi. Gölde soğuktan tamamen donmuş” dedi.
2 bin 344 rakımda bulunan Boğatepe Kuş Gölü, tamamen buzla kaplanırken, göl üzerine çıkan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı öğrenildi.
Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 10 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 8’i gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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