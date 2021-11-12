Kars’ta sokak hayvanlarına araçla çarpan 3 kişiye ceza kesildi

Kars’ta sokak hayvanlarına araçlarıyla çarparak kaçan 3 kişi güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Kamera kayıtlarından tespit edilen 3 kişiye, kişi başı bin 500 lira ceza kesildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)’ye yapılan müracaatlarda, Yusufpaşa Mahallesi, Ortakapı Mahallesi ve Paşaçayır Mahallesi’nde sokak hayvanlarına çarparak yardım etmeden ayrılan kişiler ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayları gerçekleştiren şüpheli 3 kişi tespit edildi.

Tespit edilen 3 kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kişi başı bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 21.maddesi "bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır” denildi.

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