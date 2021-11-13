Kars’ta, “Robotik Beyinler” laboratuvarının açılışı yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle Arpaçay Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan robotik kodlama laboratuvarı, SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz tarafından törenle açıldı.

SERKA desteğiyle hayata geçirilen “Arpaçay’da Robotik Beyinler” projesi kapsamında kurulan robotik kodlama eğitim laboratuvarının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

SERKA’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Arpaçay Halk Eğitim Merkezi’nde kurulan laboratuvarın açılış programına SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz, Arpaçay Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, SERKA Genel Sekreter Vekili Nurullah Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Projeyle ilgili sunum yapan İlçe Halk Eğitim Müdürü Öner Turgut, projenin amacı, hedefleri ve robotik kodlama laboratuvarıyla ilgili bilgi verdi. İlçede görev yapan 21 öğretmene eğitici eğitimi verdiklerini belirten Turgut, eğitim alan öğretmenlerin ilk aşamada 200 öğrenciye robotik kodlama eğitimi vereceklerini söyledi. Daha sonra laboratuvarın açılışını yapan SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye’nin artık teknolojiyi dışardan alan değil, kendi teknolojisini üreten bir ülke konumuna geldiğini belirterek, bu eğitimlerin daha alt kademelerde de verilmesi gerektiğini söyledi. Eğitici eğitimi alan öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Öksüz, daha sonra öğretmenlerin laboratuvarda yaptıkları robotların gösterisini izledi.

SERKA’nın desteğiyle kurulan Robotik Kodlama Eğitim Laboratuvarı’nda gelişmiş teknolojiye sahip robot turnuva masası, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, 3D yazıcı, robot kiti, yedek parça kiti ve projeksiyon cihazı bulunuyor. Proje kapsamında eğitim alacak öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal hayata uyumları ve toplumsal entegrasyonu sağlamaları hedeflenirken, robotlarla verilecek eğitimler sayesinde öğrencilerin mesleki ve yenilikçi teknoloji uygulamalarından da yararlanmaları sağlanacak. Yazılımcı ara elemanı ihtiyacını karşılayarak istihdam sağlamak ve gençlerin analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetlerini arttırmak, kodlama ve algoritma mantığını kavramalarını sağlamak da projenin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

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