Kars derbisini Ertuğrul Yılmaz yönetecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi’nde yarın oynanacak olan Kağızman Gençler Birliği Kars 36 Spor karşılaşmasını Ertuğrul Yılmaz yönetecek.

BAL Ligi’nde 3’üncü haftasında Kağızman Gençler Birliği Spor kendi saha ve seyircisi önünde Kars 36 Spor’u konuk edecek. Kağızman Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Stadyumu’nda 14 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00’de oynanacak karşılaşmayı Ertuğrul Yılmaz, Onur Tatar ve Serkan Kol hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemliği ise Orhan Güngör yapacak.

Öte yandan her 2 takımda son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

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