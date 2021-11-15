Kars 36 Spor: 1 Kağızman Gençler Birliği Spor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılaşmasında Kağızman Gençler Birliği Spor kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Kars 36 Spor’a 10 mağlup oldu.

Kağızman Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Stadyumu’nda oynan karşılaşmanın ilk devresi 00 sona erirken, karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Kars 36 Spor 65’inci dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 10 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, Kağızman Gençler Birliği karşısında iyi oynadıklarını ve halkı bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Aydın, Kars 36 Spor’un önümüzdeki haftalarda istenilen düzeyde olacağını ve hedeflerinin 3’üncü lig olduğunu sözlerine ekledi.

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