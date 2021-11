Down sendromlu Muzaffer´in bisiklet sevinci

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)KARS'ta 'Bir oyuncak da sen ver' sosyal medya platform ekibi, Sarıkamış ilçesinin Belencik köyündeki down sendromlu Muzaffer Yıldırım'a (18) bisiklet hediye etti. Evinin önündeki bisikleti gören Muzaffer, büyük sevinç yaşadı.

Sarıkamış'ın Belencik köyünde yaşayan Huriye-Mesut Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan en büyüğü olan down sendromlu Muzaffer'in bisiklet hayali, Kars'ta faaliyetini sürdüren 'Bir oyuncak da sen ver' sosyal medya platformunun çabasıyla gerçek oldu. Köye giden platfom ekibi, Muzaffer'e bisikletini hediye etti. Evinin önündeki bisikleti gören Muzaffer, büyük sevinç yaşadı. Bisiklete binen Muzaffer, daha sonra ekip tarafından kendisine ikram edilen pastayı da kardeşleriyle kesti. .

'Bir oyuncak da sen ver' sosyal medya platformuna teşekkür eden baba Mesut Yıldırım, "Muzaffer´i siz sevindirdiniz Allah da sizi sevindirsin. Muzaffer daha duygusal bir çocuktur, öyle bir sevindi ki bu gece yatmaz. 'Bir oyuncak da sen ver' ekibinden Allah razı olsun. Muzaffer'in sevinci görülmeye değer. Muzaffer bizim için bir değer, Allah'ın bize bir emaneti, iyi ki de var" dedi.

'Bir oyuncak da sen ver' sosyal medya platformu sorumlusu Fatih Taş, Belencik köyünde daha önce yaptıkları bir etkinlikte Muzaffer'i tanıdıklarını belirterek, "Muzaffer kardeşimizle bir isteğinin olup olmadığını sorduk. En çok pasta yemek ve bisiklete binmek istediğini söyledi. Biz de ekip olarak bu hayali gerçekleştirmek için geldik, Muzaffer'in mutluluğu her şeye değer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2021-11-16 12:44:49



