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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Polisevi’nin yapımı sürüyor

İHA

Kars’ta Polisevi’nin yapımı sürüyor

Kars’ta bir zamanlar Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi binanın Polisevi’ne dönüştürülmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Restorasyon çalışmaları devam eden Polisevi’nde Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, bir takım incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öksüz, restorasyon çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığı tarihi binanın mevsim şartlarının da dikkate alınarak kısa sürede süre de tamamlanması için talimat verdi.
Faikbey Caddesi üzerinde bulunan bina, tarihi dokuya uygun bir şekilde restoresi ediliyor. Kars Polis Evi’nde, 8 adet süit oda, 7 adet standart oda, 1 adet engelliler için oda ile lobi, restoran, lokal, mescit, kış bahçesi ve idari birimler yer alacak.
25 Şubat 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve tamamlandığında 7 milyon 968 bin TL’ye mal olacak projenin yüzde 90’lık kısmı tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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