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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Erzurum İdmanocağı Spor hazırlıklarını sürdürüyor.
BAL Ligi 2. Bölge, 3. Grupta yer alan yeşil beyazlı ekipte moraller yerinde, geçen hafta deplasmanda Kağızman Gençler Birliği Spor’u 10 mağlup ederek 3 puanın sahibi olan Kars 36 Spor, Erzurum İdmanocağı Spor’u da geçerek yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.
Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde çalışmalarını sürdüren yeşil beyazlı sporcuların morallerinin yerinde olması ve hırslı olmaları yönetimi sevindirdi.
Kars 36 Spor’un hedefinde şampiyonluk olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Erkan Aydın, “Kağızman karşısında iyi oynadık ve 3 puanı alan taraf biz olduk. Kağızman karşılaşması geride kaldı. Biz şimdi Erzurum İdmanocağı karşılaşmasını kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. Rakibimiz Ardahan karşısında kendi sahasında kaybetti. Onların puana ihtiyacı var. Biz kendi saha ve seyircimiz önünde bu karşılaşmayı kazanacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz bu karşılaşmadan da 3 puan alarak yolumuza devam etmek. Ben bütün taraftarlarımızı karşılaşmaya bekliyorum” dedi.
Kars 36 Spor Erzurum İdmanocağı Spor karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 13.00’de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmaya tüm Karslılar davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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