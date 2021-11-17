Kars’ta jandarmanın terör operasyonu sürüyor

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Kars kırsalında jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen, Eren15 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kazım Ay ve Şehit Jandarma Er Yunus Cesur” operasyonları kapsamında dağ taş didik didik taranıyor.

Soğuk havada Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen operasyonlarının fotoğraflarını Jandarma Genel Komutanlığı’nca, “Durmak yok. Kars İl Jandarma Komutanlığımız tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Eren15 Şehit J.Uzm.Çvş. Kazım Ay Operasyonu, Eren15 Şehit J.Er Yunus Cesur Operasyonu” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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