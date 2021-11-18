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AFAD gönüllüleri her türlü senaryo için hazırlanıyor

DHA

AFAD gönüllüleri her türlü senaryo için hazırlanıyor


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gönüllülere, dağcılık ve hafif arama kurtarma eğitimi veriyor. AFAD uzmanlarının eğitime tabi tuttuğu gönüllüler, Borluk Vadisi'nde 20 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan yaralıyı kurtarma tatbikatına katıldı.
Kars AFAD İl Müdürlüğü, gönüllülere eğitimi sürdürüyor. Gönüllü 80 kişiyi 4 grup halinde eğiten ekipler, onları yangın söndürme, çadır kurma, insani yardım, doğada arama-kurtarma ve ilk yardım konularında bilgilendirdi. Afet ve acil durum halinde aile bireylerine, çevredeki insanlara yardım yöntemini anlatan AFAD uzmanları, gönüllüler için kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Borluk Vadisi´nde tatbikat düzenledi. Tatbikatta, senaryo gereği20 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan yaralı, eğitmenler gözetiminde gönüllüler tarafından kurtarıldı.
AFAD gönüllülerinden Seccad Erdem, "Olası bir afet durumunda AFAD görevlilerine destek vermek amaçlı gönüllüler olarak her zaman hazır bekleyeceğiz. Eğitimler sırasında kayalıktan inerken ilk başta gözümüz korktu ama eğitmenlerimizin sayesinde korkumuzu yendik ve başardık" dedi.
AFAD'da bir hafta boyunca süren zorlu eğitimlere katılan Bahar Gülbudak, "Bir hafta boyunca zorlu eğitimler aldık. Öncelikle ilk yardım eğitimi aldık. Bu eğitim, hem günlük hayatımızda hem de ailemizde çok işimize yarayacak bir eğitim. Özellikle hayat kurtarırken çok işimize yarayacak bir eğitim. Burada çok farklı eğitimlerden geçtik, az önce şu kayalıklardan indik, çok güzeldi cesaret kazandık. Kayalıktan inmek başta çok zordu ama çok korkunç fakat alışıyorsun, öyle bir özgüven geliyor ki tekrar yapmak istiyorsun" diye konuştu.
AFAD DESTEK PERSONELİ 
Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan da kentte adeta bir gönüllü ordusu kurduklarını ifade ederek, "Bunlardan saha destek personeli anlamında 80 kişiye 4 grup halinde eğitimler veriyoruz. Gün geçtikçe gücümüze güç katıyoruz. Saha destek personellerimiz yangın söndürme, çadır kurma, insani yardım, doğada arama-kurtarma ve ilk yardım konularını kapsayan dört branşta eğitim alıyorlar ve daha sonra da Afet Destek personeli diye nitelendirilecekler. İlimizde veya komşu illerde yapılacak olan çalışmalarda bizlere destek sunacaklar. Bu tabii yeterli mi? Yine yetersiz. Önümüzdeki yıl misliyle artırarak devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara da gönüllü olmaları çağrısında bulunan Ayğan, şunları söyledi:
"AFAD´a gönüllü olun. Burada öğreneceğiniz çok basit tekniklerle gerek bir afet veya acil durum halinde ya da normal yaşantınızda aile bireylerinize, çevrenizdeki insanlara, olmadı AFAD tarafından yapılan çalışmalara katılarak diğer insanlara uzatacağınız hayati dokunuşlarla insanların hayatta kalmasını sağlayacağız, bu da bizleri mutlu edecek. O yüzden bu eğitimleri almak isteyen tüm vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olabilirler, olmalarını da özellikle rica ediyoruz, AFAD ailesine katılsınlar. Bu eğitimleri onlara da ulaştıralım."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-18 10:00:22

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