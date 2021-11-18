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Kars'ta saklı cennet 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi Kuraklık doğal sit alanı gölü de vurdu

İHA

Kars'ta saklı cennet 'Lavaş Gölü' havadan görüntülendi Kuraklık doğal sit alanı gölü de vurdu

Potansiyel doğal sit alanı kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilen Lavaş Gölü’nü de kuraklık vurdu.
Kars’ta görülmesi gereken yerlerden birisi olan Lavaş Gölü, kuraklığın vurmasına rağmen yine de görenleri büyülüyor.
Fotoğrafçıların uğrak yeri olan Lavaş Gölü’nün biran evvel önlem alınarak eski günlerine dönmesi bekleniyor.

“Saklı cennet”
Lavaş Gölü’nde bol bol fotoğraf çektiğini ifade eden Serkan Erkoç, “Burası Lavaşın Gölü, tamamen doğal bir güzellik, gizli, saklı bir cennet, keşfedilmemiş bir yer. Mükemmel bir görüntüsü var. Fotoğrafçı olarak bende buraya geldim ama büyülendim. Muhteşem bir görüntüsü var” dedi.
Kars’ın adeta saklı cenneti olan yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan, Lavaş Gölü’nü kuraklık önemli derecede etkiledi. Dağların arasında, sazlıklarla çevrili Lavaş Gölü’nün suyu kuraklıktan dolayı yüzde 80 çekildi. Özellikle fotoğrafçıların yoğun ilgi gösterdiği manzarasıyla görenleri büyülen Lavaş Gölü, havadan görüntülendi.
Yaban kuşlarına da ev sahipliği yapan etrafı salıklarla kaplı olan göl, Kars’ta görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor. Havadan görüntülen Lavaş Gölü, kuraklığın boyutunu da gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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