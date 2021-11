Kars VHO’den antibiyotik farkındalık açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 1824 Kasım "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “Tüm dünyada halk sağlığını ve hayvan sağlığını tehdit eden antibiyotik direnci ve bu direnci engellemek için akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotiklere dirençli enfeksiyonların yayılmasını önlemek için toplumun teşvik edilmesi amaçlanan 1824 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün(FAO) ortak düzenledikleri etkinliklerle ve ‘Farkındalığı yaygınlaştır, Direnci durdur.’ Teması ve ‘Antibiyotikler: Dikkatli kullanın’ sloganı ve belirlenen çeşitli etkinlikler ile kamuoyunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır” dedi.

Başkan Ercan Ödül, "Tıp bilimi alanında en önemli buluşlardan biri olan antibiyotiklerin canlıların yaşam süresi ve kalitesine katkısı bilinmektedir. Bu katkının devamı sadece hekim kontrolünde doğru teşhis ve uygun ilacın yeterli kullanılması ile mümkündür. Antibiyotik sınıfı ilaçların aşırı ve uygunsuz kullanımı tüm canlılarda bu ilaçlara karşı direnç oluşturmaktadır. Ülkemiz dünyada antibiyotiği en çok kullanan ülkelerden biri olduğu gerçeğinin aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

Ösül, "2021 yılı itibariyle Ülkemizde Veteriner hekimliğinde ruhsatlı ürün sayısı 1853’tür. Bunlarında 848’ü antibakteriyel ilaçtır. İnsan hekimliğinde antibiyotik kullanımı noktasında Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Antibiyotik direnci konusunda ise Yunanistan’dan sonra 2. sıradadır. Antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa’da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği, antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ise 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceği rapor edilmektedir. Antibiyotikler hayvanlara sadece veteriner hekimler reçetesiyle ve hekim kontrolünde verilmeli, büyüme faktörü olarak veya hastalık önleme amacıyla antibiyotik kullanılmamalıdır. Antibiyotik ihtiyacını azaltmak için koruyucu hekimlik uygulamaları olan dezenfeksiyon, karantina, aşılama gibi uygulamalardan yararlanılmalıdır" şeklinde konuştu.

Antibiyotikler sadece hekimler tarafından reçete edildiğinde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Ödül, şunları söyledi: “Antibiyotikler sadece hekimler tarafından reçete edildiğinde kullanılmalı, hiçbir zaman başkalarına reçetelendirilmiş antibiyotikleri kullanılmamalı ve antibiyotikler başkalarına verilmemelidir. Enfeksiyonlar; ellerin düzenli yıkanarak, yiyeceklerin hijyenik olarak hazırlanarak, hasta insanlarla yakın temastan kaçınarak ve aşılar düzenli yaptırılarak engellenebilir. Dolayısıyla hastalıkların önlenebilmesi için temel hijyen bilinci arttırılmalıdır. Sadece ihtiyaç duyulduğunda antibiyotikler reçetelenmeli ve uygulanmalı, hastalara antibiyotiklerin doğru şekilde alınması, antibiyotik direnci ve yanlış kullanımın tehlikeleri hakkında bilgi verilmelidir. Antibiyotikler hayvanlara sadece veteriner hekimlerin kontrolü altında verilmeli, büyüme faktörü olarak veya hastalıkları önlemek için antibiyotik kullanılmamalıdır. Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlı Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak ülkemizde veteriner hekimlik hizmetlerinin standartlarının yükseltilmesi, hayvancılığımızın ve hayvansal gıda üretiminin ileri seviyelere taşınması arzusu ve gayreti içerisindeyiz. Antimikrobiyal direncin İnsan ve Hayvan Sağlığı için her geçen gün büyüyen küresel bir tehdit olduğunu görüyoruz.”

