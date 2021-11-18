Bakkal cinayetinde 10 gözaltı

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta işlettiği bakkal dükkanında bıçaklanıp başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Hayrettin Aymergen (81) cinayetiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde Hayrettin Aymergen, 13 Ağustos günü işlettiği bakkalda bıçaklanıp başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü, ardından da dükkanı ateşe verildi. Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli olarak değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2021-11-18 14:16:50
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